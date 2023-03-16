Швеція передасть Україні вісім САУ Archer

Про плани передати ці САУ повідомлялось ще у січні.

Уряд Швеції передасть Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer.

Про це повідомляє Dagens Industri.

“Вони дадуть українцям можливість вибити російські артилерійські системи”, – сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Втім, перш ніж Україна почне використовувати ці САУ, пройде кілька місяців. За цей час встановлять комп’ютери керування вогнем, навчатимуть українських військових і створять логістичний хаб поблизу України для обслуговування та ремонту. Зараз Швеція та Великобританія націлені на співпрацю щодо цього хабу.

Ймовірно, Україна зможе використовувати на полі бою 6 із 8 одиниць одночасно. Дві потрібно буде тримати в резерві, щоб мати можливість, наприклад, взяти запчастини.

Загалом Швеція має 48 Archer. 24 використовуються у шведській армії, 14 Швеція продасть Великобританії, а дві будуть використовуватись для подальших розробок.

Нагадаємо, уряд Швеції ухвалив рішення доєднатись також до передачі Україні танків Leopard 2.