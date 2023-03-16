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Окупанти запланували вивезти із Запорізької області мільйон тонн зерна

Загарбники змушують місцевих аграріїв до співпраці.

Окупанти запланували вивезти із Запорізької області мільйон тонн зерна
Збір врожаю в Мелітополі
Фото: EPA/UPG

Російські загарбники планують вивезти із тимчасово окупованих територій Запорізької області мільйон тонн зерна.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький заявив, що зерно будуть везти морем.

"Зрадник "забув" тільки сказати: аграріїв до співпраці змушують силою, зерно скупляють по цінах втричі нижче ринкових або просто конфісковують. Та головне, що "забули" сказати окупанти: чому так поспішають оголосити про вивіз зерна, яке ще навіть не виросло", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, росіяни вивозять зерно з окупованих територій України через Маріуполь до Таганрогу.

Тим часом напередодні так званий голова "уряду «ДНР»", який організував вивезення зерна з Маріуполя, отримав підозру.

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