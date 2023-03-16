Окупанти запланували вивезти із Запорізької області мільйон тонн зерна

Російські загарбники планують вивезти із тимчасово окупованих територій Запорізької області мільйон тонн зерна.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький заявив, що зерно будуть везти морем.

"Зрадник "забув" тільки сказати: аграріїв до співпраці змушують силою, зерно скупляють по цінах втричі нижче ринкових або просто конфісковують. Та головне, що "забули" сказати окупанти: чому так поспішають оголосити про вивіз зерна, яке ще навіть не виросло", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, росіяни вивозять зерно з окупованих територій України через Маріуполь до Таганрогу.

Тим часом напередодні так званий голова "уряду «ДНР»", який організував вивезення зерна з Маріуполя, отримав підозру.