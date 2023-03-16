Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну
Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив
Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
ГоловнаСуспільствоВійна

Шольц наголосив на важливості забезпечення України необхідними боєприпасами

Це питання обговорюватимуть на засіданні Європейської Ради. 

Шольц наголосив на важливості забезпечення України необхідними боєприпасами
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив необхідність постачання боєприпасів Україні, пише The Guardian.

"Особливо важливо швидко забезпечити Україну необхідними боєприпасами. На Європейській Раді ми вирішимо подальші заходи разом з нашими партнерами з ЄС для досягнення ще кращого, безперервного постачання", – сказав канцлер. 

Шольц додав, що Берлін разом із союзниками забезпечить отримання українцями зброї та обладнання для захисту. Питання безперервного постачання боєприпасів обговорюватимуть наступного тижня. 

Постачання боєприпасів – одне з найгостріших серед українських потреб. Про нову партію боєприпасів у 155-мм уже оголосила Литва. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також