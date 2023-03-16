Шольц наголосив на важливості забезпечення України необхідними боєприпасами

Це питання обговорюватимуть на засіданні Європейської Ради.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив необхідність постачання боєприпасів Україні, пише The Guardian.

"Особливо важливо швидко забезпечити Україну необхідними боєприпасами. На Європейській Раді ми вирішимо подальші заходи разом з нашими партнерами з ЄС для досягнення ще кращого, безперервного постачання", – сказав канцлер.

Шольц додав, що Берлін разом із союзниками забезпечить отримання українцями зброї та обладнання для захисту. Питання безперервного постачання боєприпасів обговорюватимуть наступного тижня.

Постачання боєприпасів – одне з найгостріших серед українських потреб. Про нову партію боєприпасів у 155-мм уже оголосила Литва.