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Президент Індонезії закликав регіональні адміністрації відмовитися від платіжних систем Mastercard і Visa

Він вважає, що таким чином можна захистити будь-які транзакції від можливих геополітичних наслідків.

Президент Індонезії закликав регіональні адміністрації відмовитися від платіжних систем Mastercard і Visa
Президент Індонезії Джоко Відодо
Фото: EPA/UPG

Президент Індонезії Джоко Відодо закликав регіональні адміністрації в країні відмовитися від іноземних платіжних мереж, таких як Mastercard і Visa, і почати використовувати кредитні картки, випущені вітчизняними банками.

Про це повідомляє The Jakarta Post. 

Джоко Відодо заявив, що війна в Україні з супутніми економічними санкціями, запровадженими Сполученими Штатами, може створити проблеми, оскільки економічні інструменти, зокрема платіжні системи, можуть бути використані проти країн, які вважаються причетними до конфлікту. 

“Будьте дуже обережні. Ми повинні пам’ятати про санкції, накладені США на Росію. Visa та Mastercard можуть бути проблемою”, – зауваживи Відодо. 

Таким чином президент прагне сприяти використанню продуктів і послуг індонезійського виробництва.

Нагадаємо, у листопаді минулого року президент Індонезії на саміті G20 заявив, що світ не зможе рухатися вперед, якщо не припиниться війна. Водночас він не згадав безпосередньо про війну в Україні.

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