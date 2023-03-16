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Найкращий спосіб захистити Молдову – це захистити Україну, – міністр закордонних справ Британії

Британія виділила Молдові 10 мільйонів фунтів стерлінгів на реформи економіки та управління.

Найкращий спосіб захистити Молдову – це захистити Україну, – міністр закордонних справ Британії
Джеймс Клеверлі
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що найкращий спосіб захистити Молдову від нападу з боку Росії – це захистити Україну. 

Про це повідомляє Reuters. 

Джеймс Клеверлі під час візиту до Молдови повідомив про виділення 10 мільйонів фунтів стерлінгів (12 мільйонів доларів) британської допомоги на реформи економіки та управління, зокрема в енергетичному секторі.

Після вторгнення Росії в Україну рік тому прозахідний уряд Молдови та його союзники побоюються, що країна може бути втягнутою в конфлікт. 2,5-мільйонна країна межує з Україною, а російські миротворці розміщені в промосковському сепаратистському Придністров’ї.

У Москві кажуть, що йдеться про необґрунтовану “русофобію”.

На запитання журналістів, чи планує Лондон військову підтримку Молдови, Клеверлі сказав: “Ми твердо віримо, що один із найкращих способів захистити Молдову від фізичного нападу — це допомогти українцям захиститися від Росії”.

В останні місяці російські ракети, націлені на Україну, увійшли в повітряний простір Молдови, а влада звинуватила Кремль у розпалюванні антиурядових протестів, що у Москві заперечили.

У лютому президент Молдови Майя Санду також звинуватила Москву в плануванні державного перевороту з метою повалення уряду.

Нагадаємо, нещодавно у Молдові проросійські сили влаштували блокування доріг. Протестувальники вигукували гасла проти президентки Маї Санду.

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