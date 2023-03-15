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Ізраїль схвалив ліцензії на експорт для України систем боротьби з безпілотниками, - ЗМІ

Угода поки що не підписана.

Ізраїль схвалив ліцензії на експорт для України систем боротьби з безпілотниками, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Ізраїль нещодавно схвалив експортні ліцензії на можливий продаж систем постановки перешкод безпілотникам, які могли б допомогти Україні протистояти іранським БпЛА.

Про це повідомляє Axios з посланням на трьох ізраїльських та українських чиновників.

“Українські офіційні особи стверджують, що надання систем озброєння Україні відповідає інтересам Ізраїлю, оскільки Іран може отримати інформацію про те, як працюють безпілотники, а потім удосконалити їх”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що про це схвалення голова МЗС Ізраїлю Елі Коен повідомив президента України Володимира Зеленського під час візиту до Києва 15 лютого.

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Ліцензії були схвалені для двох ізраїльських компаній (Elbit і Rafael), які розробляють системи боротьби з дронами.

Хоча делегація Міністерства оборони України нещодавно відвідала Ізраїль, щоб отримати презентацію систем боротьби з безпілотниками, угода ще не підписана.

Системи, які Україна зможе придбати, використовують засоби електронної боротьби для блокування та збивання безпілотників. Вони мають радіус дії близько 25 миль і можуть розташовуватися поблизу електростанцій або інших критичних місць, щоб захистити їх від безпілотників.

Міністерство оборони України зацікавлене в цих системах, хоча вважає більш необхідними системи захисту від балістичних ракет.

Ізраїльські офіційні особи стверджують, що ці системи мають оборонний характер і не використовують бойовий вогонь, який може вбити російських солдатів. Однією з причин, чому Ізраїль схвалив ліцензії, було, можливо, побачити, як системи захисту працюють проти іранських безпілотників.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков 20 лютого зустрівся  з головою комісії із закордонних справ та оборони Кнесету Юлієм Едельштейном і головою фракції Партії національної єдності Зеєвом Елькіним.

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