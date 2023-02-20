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Резніков і депутати ізраїльського парламенту обговорили співпрацю в оборонній сфері

Також ішлося про безпекову ситуацію в Україні.

Резніков і депутати ізраїльського парламенту обговорили співпрацю в оборонній сфері
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся 20 лютого з головою комісії із закордонних справ та оборони Кнесету Йоелем Едельштейном і головою фракції Партії національної єдності Зеевом Елькіном.

Про це Резніков повідомив у своєму твітері.

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Сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні та ключові аспекти двосторонньої співпраці в оборонній сфері. 

Нагадаємо, сьогодні до Києва з візитом прибули президент США Джо Байден, а також директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва.

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