Також ішлося про безпекову ситуацію в Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся 20 лютого з головою комісії із закордонних справ та оборони Кнесету Йоелем Едельштейном і головою фракції Партії національної єдності Зеевом Елькіном.

Про це Резніков повідомив у своєму твітері.

Сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні та ключові аспекти двосторонньої співпраці в оборонній сфері.

Glad to welcome representatives of the 🇮🇱Knesset, @YuliEdelstein and @zeev_elkin, in 🇺🇦 Kyiv. We discussed the security situation in 🇺🇦 & key aspects of bilateral cooperation in the defense sector. Sincerely grateful to 🇮🇱 for the support & humanitarian assistance provided🇺🇦 🤝🇮🇱 pic.twitter.com/YEJfUE47Yb — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 20, 2023

Нагадаємо, сьогодні до Києва з візитом прибули президент США Джо Байден, а також директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва.