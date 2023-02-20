В столичному департаменті промисловості закликали правоохоронців покарати посадовців в разі, якщо їхня вина буде доведена

Правоохоронці провели обшук в управлінні торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

В Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА закликали правоохоронні органи провести необхідні слідчі дії та винести рішення проти чиновників, які підозрюються в отриманні неправомірної вигоди. Про це Департамент повідомив на своїй сторінці у Facebook.

20 лютого правоохоронними органами був проведений обшук в управлінні торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації, а також в комунальному підприємстві «Світоч» міста Києва, повідомляють у Департаменті.

«Обшук проведено на підставі ухвали слідчого судді Солом’янського суду м. Києва. На думку судді, яким надано дозвіл на обшук, існують підстави вважати, що згадані посадовці мали на меті отримати неправомірну вигоду в розмірі 500 доларів США за ухвалення ряду рішень, пов’язаних з їх професійною діяльністю. Департамент вважає недопустимими прояви корупції в своїй діяльності і закликає правоохоронців провести необхідні слідчі дії та суд винести рішення, якщо дані факти будуть доведенні у встановленому законом порядку», - йдеться у повідомленні.

Також керівництво Департаменту ініціювало проведення службового розслідування за фактами, викладеними в ухвалі слідчого судді. Та одночасно відсторонило фігурантів справи від посад.