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Зеленський обговорив з Макроном оборонну співпрацю і наближення миру

Президенти України і Франції також говорили про реалізацію десятикрокової "формули миру".

Зеленський обговорив з Макроном оборонну співпрацю і наближення миру
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. Глави держав підбили підсумки останніх дипломатичних заходів.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Говорили про оборонну співпрацю та наближення миру. Підбили підсумки останніх візитів і детально обговорили наступні дипломатичні заходи, зокрема щодо реалізації нашої десятикрокової "формули миру", – написав президент.

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Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з питань безпеки президент Франції заявив, що час для діалогу з Росією ще не настав, бо РФ обрала війну. 

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