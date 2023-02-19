Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Сьогодні близько 11:00 росіяни обстріляли Вовчанськ, близько 16:00 під ворожими обстрілами опинилося село Липці Харківської області. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє жінок.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Чугуївської, Дергачівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 19 лютого близько 11:00 загарбники вчергове обстріляли місто Вовчанськ. Отримала поранення місцева жителька.

Близько 16:00 ворог обстріляв село Липці Харківського району. Пошкоджене приватне домоволодіння та гараж. Поранено жінку, яка в цей час виходила з підвалу.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив у Telegram, що у селі Липці Харківського району поранення отримали 2 жінки 50 та 32 років. Вони госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, вдень 18 лютого на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, ще двоє людей дістали поранення.