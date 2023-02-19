Росія використовує згвалтування як зброю війни, - Костін

Такі злочини були виявлені на всіх окупованих територіях.

Росія використовує сексуальне насильство як зброю війни. Українські прокурори фіксують такі випадки скрізь, де перебували військові РФ.

Про це заявив генпрокурор Андрій Костін, інформує пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, Костін у Мюнхені провів зустріч з депутаткою парламенту Великобританії Алісією Кернс. Мова йшла про численні злочини, вчиненені армією держави-агресора в Україні, в тому числі сексуальне насильство.

"Росія використовує сексуальне насильство як зброю війни - ми фіксуємо такі випадки скрізь, де перебували військові РФ", - зазначив Костін.

Також повідомляється, що Костін та Кернс обговорили шляхи притягнення злочинців до відповідальності та відшкодування збитків за рахунок держави-агресора.

Нагадаємо, що віце-президент США Камала Гарріс на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявила, що Сполучені Штати Америки підтримуватимуть міжнародні розслідування воєнних злочинів Російської Федерації в Україні.