Боррель: ЄС має прискорити постачання зброї Україні

Європейський Союз та його країни-члени мають прискорити постачання зброї для України.

Про це у неділю, 19 лютого, під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, Україна вже зараз гостро потребує постачання озброєнь.

"Ми на першому місці щодо підготовки українських військових. Буде підготовлено 30 тисяч українських військових. Але треба робити більше і робити це все швидше. Лишається багато роботи. Ми повинні прискорити нашу військову підтримку. Перше задача - це озброїти Україну. Усі європейські лідери вчора про це казали. Росія не повинна перемогти у цій війні. Військова підтримка України повиннна бути прискорена, бо Україна зараз у критичній ситуації", - заявив Боррель.

Нагадаємо, що у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки очільник британського уряду Ріші Сунак заявив, що західні партнери планують цього року надати Україні гарантії, які мають захистити державу у її протистоянні з Російською Федерацією.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що зараз партнери мають надати найкращу допомогу Україні.