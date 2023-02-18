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Ми досягли конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за терор, - Зеленський

Президент України запевнив, що кожен російський удар матиме юридичні наслідки.

Ми досягли конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за терор, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за цей тиждень українська сторона отримала вагомі сигнали від своїх партнерів і досягла конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за агресію і терор.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

“За цей тиждень ми досягли вагомих сигналів від наших партнерів і конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за агресію і терор проти нашої держави і народу”, - сказав президент. 

Він запевнив, що кожен російський удар по Харкову і області, по Сумщині і Донеччині, по Хмельницькому, Нікополю і кожному куточку нашої України – матиме для держави-терориста конкретні юридичні наслідки. 

Нагадаємо, сьогодні на Мюнхенській конференції з безпеки державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що стійкий мир означатиме, що Росія не повторить спроби агресії проти України. Україна повинна мати відповідні сили та засоби для стримування.

У свою чергу, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що якби Путіну вдалося захопити Україну – це було б лише початком. Він впевнений, що Росія не повинна і не переможе у війні проти України

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