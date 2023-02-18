Стефанчук сформулював для західних партнерів сім пунктів підтримки, яких потребує Україна

“Ми не повинні гаяти час, тому що ми втратимо наш шанс та можливість”.

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук сформував для західних партнерів сім пунктів підтримки, яких потребує Україна.

Він їх озвучив сьогодні, 18 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє LB.

“Ми надсилаємо нашим міжнародним партнером один зрозумілий меседж: Україна може і повинна перемогти у цій війні. Україна потребує підтримки, їй потрібна високотехнологічна зброя. І ми говоримо світу: ми не повинні гаяти час, тому що ми втратимо наш шанс та можливість”, - Стефанчук.

Питання номер один - поставка озброєння Україні. Україна може виграти цю війну, якщо ми матимемо сучасне озброєння, і якщо воно у нас з’явиться зараз. Кожного разу, коли питають, коли вам потрібна ця зброя, ми відповідаємо - вчора. Ми хочемо, щоби наші колеги ухвалювали відповідні рішення так само швидко, як вони роблять завіряння щодо підтримки України.

Друге - ми просимо надати нам відповідні засоби захисту. Системи повітряної оборони - один з них, далекобійні ракети, танки, літаки - це теж засоби, які нам необхідні.

Третє - санкційна політика. Невдовзі ми побачимо десятий пакет санкцій проти Росії, і ми дякуємо нашим партнерам за їх активну позицію. Проте якщо Росія досі має економічні можливості продовжувати війну, це означає, що якісь санкції не працюють. Наше завдання зараз зрозуміти, де вони не працюють, і зробити роботу над помилками. Бо санкції залишаються санкціями, коли ти не можеш їх обійти через інші країни чи в інших країнах. Лише за цих умов вони дійсно створюють болючий ефект і змушують агресора зупинити війну.

Ці санкції, серед іншого, мають передбачати повну ізоляцію Росії. Бо вона не може вести розмову з країнами G7, їй не місце серед держав G20, РФ не повинна бути в Радбезі ООН і брати участь в Олімпійських іграх, що пройдуть у Парижі 2024 року.

Російський вірус потрібно закрити і помістити на карантин.

Четверте - компенсація за ті злочини, які вчинила Росія, бо це є частиною справедливого рішення.

Крім того, ми маємо називати речі своїми іменами: війна - це війна, а країна-терорист - це країна-терорист. І тут не повинно бути якихось евфемізмів.

П’яте - ми наполягаємо на правосудді і створенні спеціального міжнародного трибуналу щодо Росії. Вона має відповідати по закону, а не лише на полі бою. Вона має бути визнана злочинною державою і бути покараною за це.

Шосте - імплементація формули миру, яку презентував президент Володимир Зеленський. Це формула, яка має стати не теорією, а аксіомою. Вона має бути прийнята та підтримана усім світом, бо це допоможе пришвидшити перемогу.

Сьоме - членство України в ЄС і в НАТО. Це наші два головних пріоритети. Ми отримали статус кандидата на члени в ЄС. Україна хотіла б почати свій прогрес на шляху отримання членства в НАТО. Тут ми сподіваємося на саміт альянсу у Вільнюсі. Ми хочемо отримати запрошення від НАТО і почати повноцінний переговорний процес щодо вступу.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що якби Путіну вдалося захопити Україну – це було б лише початком.