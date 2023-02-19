​У Мелітополі окупанти змушують школярів писали листи військовим РФ і дарувати їм подарунки

В окупованому Мелітополі Запорізької області представники окупаційної влади змушують дітей писати листи російським солдатам і збирати для них посилки.

Про це повідомив в ефірі телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, таким чином окупанти готуються до 23 лютого – “Дня захисника вітчизни” у Росії.

“Сьогодні рашистська пропаганда торкається в першу чергу наших дітей – тих, хто ходить у дитячі садочки та школи. Якщо раніше рашисти змушували наших дітей вивчати радянські вірші та пісні, то наразі до 23 лютого вони змусили їх написати “листа солдату” та принести з дому шкарпетки та спідню білизну, які вони начебто будуть передавати на фронт”, – розповів Федоров.

Нагадаємо, на окупованій Луганщині бюджетників змушують здавати кров для поранених окупантів.