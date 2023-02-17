Бюджетників на окупованій Луганщині змушують здавати кров для поранених окупантів, - ОВА

При цьому більшість медзакладів на окупованій Луганщині закрита для цивільних - їх відправляють лікуватись у сусідні регіони Росії.

Бюджетників на окупованій Луганщині змушують здавати кров для поранених окупантів.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

До Луганська та Лисичанська прибула частина із 200 медиків з РФ, які працюватимуть в військових шпиталях. Тим часом міську центральну багатопрофільну лікарню у Довжанську теж переобладнали у госпіталь для важкопоранених. А працівників бюджетних установ змушують терміново здавати кров.

Зазначається, що значна більшість медзакладів закрита для цивільних. Проте, окупанти знайшли вихід і рапортують про нього офіційно. Так, днями на планове лікування до Ростовської області доправлено 20 мирних жителів.

Віднедавна цивільних, яким потрібна госпіталізація, рятуватимуть в сусідніх регіонах РФ. Зазначається, що пацієнтам вкрай незручно і важко, про це зручно бойовикам та їх командуванню.

Нагадаємо, на Херсонщині людей позбавляють соцвиплат, якщо немає російського паспорта. Також підприємцям забороняють вести бізнес.