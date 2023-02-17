Головне за ніч. П’ятниця, 17 лютого

Відбиті атаки противника на Донбасі та Херсонщині, втрати окупантів, ракетний удар по Харкову, Мюнхенська безпекова конференція.

Весняний російський наступ уже почався, заявив президент України Володимир Зеленський у інтервʼю BBC. "Російські атаки вже відбуваються з кількох напрямків", – сказав він.

Президент вважає, що українські сили можуть продовжувати протистояти просуванню Росії, доки почнуть контрнаступ, але водночас він повторив свої заклики до збільшення військової допомоги від Заходу.

"Звичайно, сучасна зброя прискорює мир. Зброя – це єдина мова, яку розуміє Росія", – сказав Зеленський.

Подробиці – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка - Луганської та Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар га Донеччині.

Ворог упродовж доби застосував 41 ракету різних типів по території нашої країни, п'ять із них, перероблені ЗКР С-300, - по Харкову. 16 ракет збито нашими захисниками. Крім того, окупанти завдали 24 авіаційних ударів та здійснили понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 17 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 800 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 141 260 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські окупаційні війська в ніч на 17 лютого вкотре завдали ракетного удару по Харкову.

“За попередньою інформацією, по Харкову було завдано ударів ворожими ракетами С-300”, – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вранці мер Ігор Терехов уточнив, що нічні прильоти припали по двох районах Харкова – Київському та Основ‘янському. "В обох випадках наразі про жертв чи постраждалих інформації не надходило. За даними ДСНС, пошкоджено дві нежитлові будівлі", – зазначив він.

Французька компанія "Ашан" безкоштовно постачала товари для армії Росії на окупованих українських територіях. Відповідні документи отримали розслідувачі Bellingat, The Insider та Le Monde.

Постачання окупантам позиціонувалося як гуманітарна допомога. Воно складалося з продукції зі складів магазинів та товарів, які волонтери збирали на території супермаркетів. У деяких регіонах постачання організовувалося у взаємодії з органами влади. Окрім того, "Ашан" допомагав військкоматам набирати мобілізованих серед працівників.

У березні 2022 "Ашан" відмовився залишати російський ринок, аби не "покидати співробітників, їхні родини та клієнтів". У пресрелізі, опублікованому через кілька днів після виступу президента України Володимира Зеленського, в якому він попросив французькі компанії вийти з російського ринку, Auchan стверджував, що задовольняє "основні потреби в продуктах харчування". Згідно з документами, отриманими розслідувачами, компанія роздрібної торгівлі, що належить родині Мюльєз, восьмому французькому статку за версією Challenges, схоже, бере участь у військових діях Росії.

Детальніше про резонансне розслідування - в нашій новині.

Сьогодні стартує Мюнхенська безпекова конференція, яка триватиме до неділі, 19 лютого.

У ній візьмуть участь провідні політики, військові офіцери та дипломати з усього світу. Вони зберуться у німецькому Мюнхені, щоб розглянути ландшафт європейської безпеки, змінений вторгненням Росії в Україну, пише Reuters.

Минулорічна конференція відбулася за кілька днів до початку війни. Коли російські війська скупчилися біля кордонів України, західні лідери в Мюнхені закликали президента Володимира Путіна не вторгатися і попередили про жахливі наслідки, якщо він це зробить.

“Цього року лідери боротимуться з серйозними наслідками рішення Путіна проігнорувати їхні прохання та розв’язати найбільш руйнівну війну в Європі з часів Другої світової війни, яка забрала життя тисяч людей і змусила мільйони тікати”, – зазначає видання.

Війна відновить тривалі дебати в Мюнхені щодо таких питань, як, наскільки Європі слід нарощувати власний військовий потенціал, наскільки вона повинна покладатися на Сполучені Штати для своєї безпеки та скільки уряди повинні витрачати на оборону. Делегати також обговорять далекосяжні глобальні наслідки війни, починаючи від постачання енергоносіїв і закінчуючи цінами на харчові продукти.

Голова конференції, досвідчений німецький дипломат Крістоф Хойсген сказав, що організатори не запросили російських офіційних осіб, оскільки Путін “порвав з цивілізацією”. Натомість на конференції очікується рекордна за кількістю членів делегація США.

Нагадаємо, у доповіді до Безпекової Мюнхенської конференції головною загрозою визнали Росію. Для підготовки документу фахівці опитали по 1000 мешканців із країн Group of 7, Бразилії, КНР, Індії та ЮАР та України. Загалом опитали 12 000 осіб.

Докладніше – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!