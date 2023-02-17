Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України

Постачання видавалося за гуманітарну допомогу і складалося з товарів супермаркету зі складів та продукції, що була зібрана волонтерами на територіях супермаркетів.

Французька компанія "Ашан" безкоштовно постачала товари для армії Росії на окупованих українських територіях. Відповідні документи отримали розслідувачі Bellingat, The Insider та Le Monde.

Постачання окупантам позиціонувалося як гуманітарна допомога. Воно складалося з продукції зі складів магазинів та товарів, які волонтери збирали на території супермаркетів. У деяких регіонах постачання організовувалося у взаємодії з органами влади. Окрім того, "Ашан" допомагав військкоматам набирати мобілізованих серед працівників.

У березні 2022 "Ашан" відмовився залишати російський ринок, аби не "покидати співробітників, їхні родини та клієнтів". У пресрелізі, опублікованому через кілька днів після виступу президента України Володимира Зеленського, в якому він попросив французькі компанії вийти з російського ринку, Auchan стверджував, що задовольняє "основні потреби в продуктах харчування". Згідно з документами, отриманими розслідувачами, компанія роздрібної торгівлі, що належить родині Мюльєз, восьмому французькому статку за версією Challenges, схоже, бере участь у військових діях Росії.

15 березня 2022 року Наталя З., контролер управління Auchan, надіслала електронний лист близько двадцяти співробітникам кількох магазинів у Санкт-Петербурзі з метою "збирати пожертви на гуманітарну допомогу". Працівники надали список у таблиці Excel: тисячі сигарет, вовняні шкарпетки розміром 43 чи 44, каністри для газової плити, консервована тушонка зі свинини, сокири та цвяхи – усе зі складу. Партію вартістю 2 мільйони рублів (близько 25 тисяч євро) необхідно було зібрати з п'яти торгових точок і перевезти в шостий магазин, що розташований недалеко від історичного центру міста. "Ашан" все давав безкоштовно", – каже співробітниця, яка брала участь в зборі.

Працівник одного з пітерських супермаркетів, з якими поспілкувалися журналісти, сказав, що його колега в березні сказала, що ця "гумдопомога" піде на так звану спеціальну військову операцію. Розслідувачі зʼвязалися з керівниками 10 компаній, на які була оформлена гуманітарна допомога. Директор ООО "МТК" Сергій Пома та директорка ООЕ "Енергія-300" Галина Баранова визнали, що товари направлялися саме російським військовим. Деякі вигадували, що вони призначалися нібито їхнім співробітникам. На питання про те, для чого працівникам 700 запальничок, керівниця ООО "Вента" Тетяна Некрасова сказала, що вони боялися "українських диверсій" та відключень електроенергії. Вона заявила, що запальнички були потрібні, щоб топити пічку.

Компанії, обрані для легалізації постачань військовим, повʼязані між собою – вони обслуговують петербурзький "Пассажиравтотранс”, який належить міському Комітету з транспорту.

Однак "Ашан" задіяв для постачань не лише магазини з Пітера. В інших містах на території супермаркетів були точки збору “гуманітарної допомоги для Донбасу”.

Розслідувачі зазначили, що гуманітарною допомогою є лише та, яка надається цивільним, а не військовим. Підтримка однієї з воюючих сторін може привести до санкцій.

Однак не лише “Ашан”, а й “Леруа Мерлен”, які належать до того самого холдингу, постачали товари на окуповані території.

Керівництво "Ашану" заперечує допомогу окупантам.

У березні на заклика Володимира Зеленського гендиректор Auchan Retail International Ів Клод пояснив, що найголовніше для компанії – "зберегти наших співробітників і забезпечити виконання нашої основної місії – продовжувати годувати населення цих двох країн (Росії та України, – ред.)". При цьому він вказав, що в Росії працює 231 фізичний магазин, а також інтернет-магазин, а в Україні – 43 магазини.

За даними Politico, станом на січень 2023 лише близько 8% європейських компаній вийшли з російського ринку.