Військові об’єкти Росії у Криму є легітимними цілями ЗСУ, – Нуланд

Заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила що військові об'єкти, які Росія розмістила в Криму, американці вважають легітимними цілями.

Про це пише BBC.

“США ніколи не визнавали Крим російським і Україні належить вся її територія в межах міжнародних визнаних кордонів”, – зазначила вона.

За словами Нуланд, після окупації Криму Росія перетворила півострів у свій військовий плацдарм, розташувавши там боєві сили, склади озброєних і командні центри, які загрожують і будуть загрожувати Україні доки будуть там.

Ці військові об'єкти, які Росія розмістила в Криму, США розглядають як легітимні цілі та підтримують завдання українською армією ударів по них.

“Це законні цілі. Україна завдає по них ударів. І ми підтримуємо це. Україна ніколи не буде в безпеці, поки Крим – щонайменше – не демілітаризований”, – сказала Нуланд.

Водночас вона додала, що перш ніж говорити про Крим, українським військовим необхідно ще повернути значні території. “І саме на цьому вони зараз зосереджені”, – додала вона.

Нагадаємо, віцепрем’єр Ірина Верещук заявила, що скоро українські відомства почнуть готувати кадровий резерв для Криму.