Україна незабаром почне готувати кадровий резерв для Криму, - Верещук

Віцепрем’єр Ірина Верещук заявила, що скоро українські відомства почнуть готувати кадровий резерв для Криму.

Про це повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Перспектива деокупації Криму свідчить про те, що необхідно починати готувати кадри для Криму вже зараз: правоохоронні органи, працівників юстиції, освітян та інших державних службовців. Найближчим часом відповідні відомства отримають доручення готувати кадровий резерв для Криму", - заявила Верещук.

У нараді взяли участь представники силового блоку, постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, народні депутати, а також представники громадських організацій.

Нагадаємо, що прокуратура повідомила про підозру генеральному директору російської авіакомпанії “Сибір”. Його підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України до тимчасово окупованого Криму.