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Росіяни вдарили по середмістю Херсона, є загиблий

Під удар учетверте потрапив дитячий центр реабілітації.

Росіяни вдарили по середмістю Херсона, є загиблий
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли середмістя Херсона.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської облдержадміністрації.

Внаслідок удару ворожої артилерії загинув літній херсонець. Він на момент обстрілу перебував на вулиці.

Під удар рашистів учетверте потрапив дитячий центр реабілітації.

Нагадаємо, у Херсоні під час ворожого обстрілу поранені два працівники міськводоканалу, які виконували роботи на одному з об’єктів для забезпечення містян водою.

Також рашисти нині вдарили по Чернігівщині двома ракетами. Є потерпілі.

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