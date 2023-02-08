Фото: EPA/UPG

Літак з президентом України Володимиром Зеленським прибув до лондонського аеропорту “Станстед”.

Про це повідомляє Sky News.

Володимира Зеленського зустрів прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунак.

Планується виступ перед парламентом.

Також Зеленський зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії.

Букінгемський палац підтвердив, що король Чарльз матиме сьогодні аудієнцію з Зеленським.

BREAKING: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has been welcomed into Downing Street by Rishi Sunak.@SamCoatesSky has the latest 👇https://t.co/X3flQUBL0r



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/YlVv1serCF — Sky News (@SkyNews) February 8, 2023

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, Сунак запропонує Зеленському розширити програму навчань українських військових на пілотів винищувачів. Крім того, він запропонує розпочати негайну програму навчання морської піхоти.

Європейський парламент у понеділок, 6 лютого, почав підготовку до можливого прийому Президента України Володимира Зеленського.