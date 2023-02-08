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Зеленський прибув до Лондона

Планується зустріч з королем.

Фото: EPA/UPG

Літак з президентом України Володимиром Зеленським прибув до лондонського аеропорту “Станстед”.

Про це повідомляє Sky News.

Володимира Зеленського зустрів прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунак

Планується виступ перед парламентом.

Також Зеленський зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії.

Букінгемський палац підтвердив, що король Чарльз матиме сьогодні аудієнцію з Зеленським.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, Сунак запропонує Зеленському розширити програму навчань українських військових на пілотів винищувачів. Крім того, він запропонує розпочати негайну програму навчання морської піхоти. 

Європейський парламент у понеділок, 6 лютого, почав підготовку до можливого прийому Президента України Володимира Зеленського. 

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