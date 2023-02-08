Літак з президентом України Володимиром Зеленським прибув до лондонського аеропорту “Станстед”.
Про це повідомляє Sky News.
Володимира Зеленського зустрів прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунак.
Планується виступ перед парламентом.
Також Зеленський зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії.
Букінгемський палац підтвердив, що король Чарльз матиме сьогодні аудієнцію з Зеленським.
Welcome to the UK, President @ZelenskyyUa.— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 8, 2023
🇬🇧🇺🇦 #SlavaUkraini pic.twitter.com/rMoBTC3ken
BREAKING: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has been welcomed into Downing Street by Rishi Sunak.@SamCoatesSky has the latest 👇https://t.co/X3flQUBL0r— Sky News (@SkyNews) February 8, 2023
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/YlVv1serCF
Нагадаємо, Сунак запропонує Зеленському розширити програму навчань українських військових на пілотів винищувачів. Крім того, він запропонує розпочати негайну програму навчання морської піхоти.
Європейський парламент у понеділок, 6 лютого, почав підготовку до можливого прийому Президента України Володимира Зеленського.