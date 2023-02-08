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Малоймовірно, що Росія намагатиметься штурмувати річку Дніпро, – Міноборони Британії

Британська розвідка вважає, що спроба штурму була б для окупантів надто дорогою і складною. 

Малоймовірно, що Росія намагатиметься штурмувати річку Дніпро, – Міноборони Британії
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Після вибиття росіян із західного берега Дніпра в листопаді минулого року на складній мережі островів та водних шляхів тривали бойові дії та розвідка. Російська війська майже напевно використовували малі човни, щоб спробувати зберегти присутність на ключових островах, а Україна неодноразово успішно била далекобійною артилерією. 

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері.

"Обидві сторони, ймовірно, також розгорнули невеликі групи на Кінбурнській косі, яка контролює затоку Дніпра", – зазначилив міністерстві. 

Там додали, що і сили оборони, і окупани, ймовірно, прагнуть зберегти присутність у цих районах, щоб контролювати морський доступ до стратегічно важливої річки та попереджати про будь-які спроби їхніх супротивників розпочати великий напад через річку.

"Малоймовірно, що Росія намагатиметься штурмувати Дніпро: швидше за все, це буде надзвичайно складно та дорого", – вважає МО Британії. 

Кінбурнська коса – єдина частина Миколаївської області, що залишається під окупацією ворога. Херсонська область окупована тільки на лівому березі від річки Дніпро. 

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