Малоймовірно, що Росія намагатиметься штурмувати річку Дніпро, – Міноборони Британії

Британська розвідка вважає, що спроба штурму була б для окупантів надто дорогою і складною.

Після вибиття росіян із західного берега Дніпра в листопаді минулого року на складній мережі островів та водних шляхів тривали бойові дії та розвідка. Російська війська майже напевно використовували малі човни, щоб спробувати зберегти присутність на ключових островах, а Україна неодноразово успішно била далекобійною артилерією.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері.

"Обидві сторони, ймовірно, також розгорнули невеликі групи на Кінбурнській косі, яка контролює затоку Дніпра", – зазначилив міністерстві.

Там додали, що і сили оборони, і окупани, ймовірно, прагнуть зберегти присутність у цих районах, щоб контролювати морський доступ до стратегічно важливої річки та попереджати про будь-які спроби їхніх супротивників розпочати великий напад через річку.

"Малоймовірно, що Росія намагатиметься штурмувати Дніпро: швидше за все, це буде надзвичайно складно та дорого", – вважає МО Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 February 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/N6txUY0ikS — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 8, 2023

Кінбурнська коса – єдина частина Миколаївської області, що залишається під окупацією ворога. Херсонська область окупована тільки на лівому березі від річки Дніпро.