На фронті загинув учений-біолог Біжан Шаропов

У боях за Україну загинув учений-біолог та військовий Біжан Шаропов. Він вважався зниклим безвісти з квітня 2022 року.

Про це повідомив у Facebook Інститут фізіології імені Богомольця НАН України.

"Сьогодні стало відомо, що Біжан загинув. Сміливий, життєрадісний, молодий. Голова Ради молодих учених, науковий співробітник, захисник, хлопець, син. Співчуття рідним та колегам. Це непоправна втрата для всього колективу та близьких. Спочивай з миром", – йдеться у повідомленні.

Біжан Шаропов народився 1989 року в Душанбе (Таджикистан). З 1995 року із родиною мешкав у Києві. Навчався на кафедрі біології природничого факультету НаУКМА. Був учасником Революції Гідності. У 2014-2015 роках воював на Луганщині в складі добровольчого батальйону “Айдар”. У 2016 році заснував приватну біотехнологічну компанію “Українські генетичні технології” з виробництва реактивів для біологічних лабораторних досліджень в Україні. Був головним біологом “УГТ”. Навесні 2020 року ця компанія оголосила про створення тест-системи на основі ПЛР для виявлення збудника коронавірусної хвороби.

2019 року захистив дисертацію кандидата наук. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року Біжан Шаропов повернувся до війська. Із квітня вважався зниклим безвісти.

Нагадаємо, у Бахмуті загинув американський волонтер Піт Рід.