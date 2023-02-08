Польща планує щомісяця тренувати два батальйони ЗСУ

Ця підготовка буде пристосована до актуальних потреб української армії.

Польща планує щомісяця здійснювати військову підготовку двох батальйонів Збройних сил України.

Про це під час засідання комісії з національної оборони Сейму сказав заступник міністра національної оборони Польщі Войцєх Скуркевич, пише Укрінформ.

За його словами, ця підготовка буде пристосована до актуальних потреб української армії.

Скуркевич підкреслив, що місія з навчання підрозділів ЗСУ не повинна обмежуватися тренуванням, але має пропонувати українській стороні комплексний пакет щодо підготовки українських військ до бойових дій. Він також має включати безкоштовну передачу техніки, на якій відбуваються навчання.

Він зазначив, що тренування українських підрозділів відбувається в рамках місії ЄС, у якій Польща виступила одним з головних організаторів і зробила найбільший внесок, зокрема здійснюючи управління місією на операційному рівні. Так, штаб місії створено на базі штабу 11-ї Любуської бронетанкової дивізії на заході країни.

Також Скуркевич повідомив, що Польща здійснила вже 30 поставок військової допомоги Україні – озброєння, боєприпасів, амуніції. Крім того, через створений у південно-східній частині країни хаб “близько 50 держав з усього світу надсилають Україні військову допомогу – щодня на постійній основі”.

“Ми сповнені рішучості підтримувати Україну у відбитті російської агресії. Україна мусить виграти цю війну, в іншому випадку наслідки досягнення росією своїх цілей за допомогою агресії матимуть деструктивний вплив на цілу систему міжнародної безпеки”, – резюмував польський урядовець.

Нагадаємо, українські військові вже поїхали до Німеччини для тренування на танках Leopard-2.