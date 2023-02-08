"Ми будемо стояти з вами стільки, скільки буде потрібно”.

Президент США Джо Байден наголосив на підтримці американцями України під час його сьогоднішнього звернення “Про становище країни”.

Про це пише CNN.

“Разом ми зробили те, що Америка завжди робить якнайкраще. Ми очолили. Ми об’єднали НАТО. Ми побудували глобальну коаліцію. Ми протистояли агресії Путіна. Ми стояли з українським народом”, – сказав він.

Байден наголосив, що серед гостей Білого дому є посол України в США Оксана Маркарова. Він попросив Маркарову встатити, а присутніх – привітати її оплесками.

“Вона представляє не просто свою націю, а мужність її народу. Америка єдина у підтримці вашої країни. Ми будемо стояти з вами стільки, скільки буде потрібно”, – додав президент США.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, США з початку російського вторгнення надали Україні військової допомоги на понад 29 мільярдів доларів. У п'ятницю Байден оголосив про новий пакет безпекової допомоги на понад $2,17 млрд, який уперше включає ракети великої дальності. Минулого місяця США зобов'язалися надати Україні 31 танк M-1 Abrams.

Маркарова приєдналася до першої леді США як гість заходу другий рік поспіль. Послу України аплодували стоячи на торішньому заході “State of the Union”, лише за кілька днів після того, як Росія розпочала війну з Україною.