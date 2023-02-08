Військово-морські сили США розповсюдили фото уламків збитого китайського дирижабля, який наприкінці тижня пролетів над територією США та Канади із заходу на схід.

Про це пише BBC.

Як пише Washington Post, з посиланням на анонімні джерела в розвідувальній спільноті, американська розвідка встановила зв’язок дирижабля з ширшою програмою збору розвідданих, якою керує Народна визвольна армія Китаю.

На фотографіях, розміщених у Facebook американським військово-морським командуванням, можна розглянути великі уламки, які піднімають вибухотехніки з води на човен.

За словами американських офіційних осіб, дирижабль був висотою близько 60 метрів, її гондола була розміром з середньомагістральний літак і важила сотні, а то й тисячі кілограмів.

За даними ВМС США, у підйомі уламків беруть участь два судна, одне з яких оснащене потужним краном для габаритних вантажів. Також для пошуку уламків використовують підводні апарати.

Фото: US FLEET FORCES COMMAND

Пентагон у вівторок повідомив, що Китай відмовив США у проханні про телефонну розмову міністра оборони Ллойда Остіна з його китайським колегою. Китай поки що не коментував цю заяву.

Тим часом, як пише Washington Post, розвідувальні служби виділили ще кілька аналогічних інцидентів останніми роками (яким часто не надавали значення) і дійшли висновку, що в Китаї існує ціла програма збору розвідданих за допомогою дирижаблів.

Хоча аналогічні можливості мають китайські супутники-шпигуни, повітряні кулі здатні висіти над об'єктом спостереження набагато довше. Дирижаблі оснащуються цифровими камерами високої роздільної здатності.

Програма управляється Народною визвольною армією Китаю з острова Хайнань у Південно-Китайському морі. Самі аеростати виробляє приватна компанія.

З 2018 року Китай запустив десятки таких повітряних куль; мішенню ставали як США, так і їхні партнери і союзники у Східній Азії – Японія, Індія, В'єтнам, Тайвань, Філіппіни. У понеділок заступник держсекретаря США Венді Шерман провела брифінг для приблизно 150 дипломатів із 40 країн-союзників та партнерів, щоб ознайомити їх із висновками розвідки.

Китай у понеділок визнав, що зараз у повітрі перебуває ще одна повітряна куля, яка теж нібито цивільна і збилася з курсу. Збройні сили Колумбії повідомили, що спостерігали цю кулю у своєму повітряному просторі 3 лютого.

У суботу дирижабль збили над Атлантикою біля берегів штату Південна Кароліна; з того часу водолази прочісують дно, щоб зібрати максимальну кількість уламків та вивчити технічні можливості та призначення кулі.

Хоча Пекін наполягає, що цей апарат був призначений для суто цивільних (нібито метеорологічних) цілей і вітер відніс його на територію США, Вашингтон вважає, що його політ став порушенням американського суверенітету.

У п'ятницю, поки куля залишалася в повітрі, держсекретар Ентоні Блінкен на невизначений час переніс свій візит до Китаю, який давно планувався.