Фото: EPA/UPG

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Великобританії обговорювались оборонні питання. Крім того, було обговорено взаємодію на міжнародних майданчиках.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського.

“Маємо сильний оборонний пакет від Великої Британії. Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів. Я вважаю, що це наш чіткий сигнал – України й Великої Британії, – що ми разом не лише йдемо, а пройдемо весь цей складний шлях до нашої спільної перемоги”, – сказав Володимир Зеленський.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: EPA/UPG

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Він наголосив, що зараз добре видно - Україна та Великобританія стають справжніми союзниками і підписали Декларацію єдності – документ, що фіксує принципи нашої взаємодії та взаємопідтримки.

Нагадаємо, 8 лютого літак з Президентом України Володимиром Зеленським прибув до лондонського аеропорту “Станстед”. Глава держави зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком, виступив перед британським парламентом і провів зустріч із королем Чарльзом ІІІ.