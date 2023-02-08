Головне за день. Середа, 8 лютого

Зеленський у Лондоні, наступальні дії ворога на Донбасі, черговий пакет допомоги від Німеччини, нові антиросійські санкції Великої Британії. Яким запам’ятається 350-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Лондона виступив перед парламентом Великої Британії. Він подякував усім у Сполученому Королівстві за допомогу, яку надають українцям.

Зеленський також звернувся персонально до експремʼєра Бориса Джонсона, який під час виступу перебував у залі. Український президент наголосив, що Джонсон обʼєднав інших у той момент, коли це здавалося абсолютно неможливим.

Президент України наголосив, що Росія програє, і це буде перемогою над самою ідеєю війни.

Подробиці – в новині.

Президент України також зустрівся у Букінгемському палаці з королем Чарльзом ІІІ.

Президент України Володимир Зеленський вилетів із Лондона до Парижа.

Після прибуття до Парижа Володимир Зеленський вирушить до Єлисейського палацу. Він також повечеряє із президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Перед відвідинами Єлисейського палацу очікується коротка фотосесія на асфальті за участі Зеленського.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Українські артилеристи та ракетники уразили два пункти управління ворога, два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.

Російські окупаційні війська зосереджують основні зусилля на веденні наступу на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Упродовж доби загарбники завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Слов’янська на Донеччині та 37 авіаційних ударів. Окрім того, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Берислава та Комишан Херсонської області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 8 лютого – в новині.

Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту, зокрема дві зенітні самохідні установки Gepard та шість тисяч зенітних боєприпасів, п'ять автомобілів для прикордонників, 29 електрогенераторів тощо.

Докладніше – в новині.

Велика Британія додала до санкційного списку ще 15 російських фізичних осіб та компаній. Серед них шість повʼязані із військовим обладнанням та постачанням безпілотників.

Ще вісім повʼязані з фінансовими мережами, які підтримують багатство і владу кремлівських еліт.

"Ці визначення, поряд із безпрецедентними торговельними заходами, запровадженими Великою Британією та міжнародними партнерами, продовжують підривати російський військовий комплекс – викликаючи дефіцит критично важливих компонентів, які потрібні Росії для підтримки її нападу на Україну, і перешкоджаючи розвитку військового потенціалу на довгі роки", – зазначили в уряді Великої Британії.

Також санкцій вжили проти осіб, повʼязаних із президентом РФ через непрозорі фінансові мережі. Які компанії і особи потрапили до списку – в нашій новині.

У Києві вшанували пам'ять загиблих від землетрусу в Туреччині.

Акцію провели біля турецького посольства у Києві.

Фото з місця події - в новині.

За даними станом на день 8 лютого, кількість жертв катастрофічного землетрусу перевищила 11 тисяч.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!