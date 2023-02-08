Укрзалізниця відновлює сполучення між Чернівцями та Львовом вагонами сидячого типу

Відсьогодні, 8 лютого, Укрзалізниця відновлює сполучення №802/801 Чернівці - Львів через Тернопіль, Заліщики та Чортків вагонами сидячого типу.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Таким чином буде тимчасово замінений поїзд ДПКр, частина з яких наразі перебуває на плановому ТО та ремонті.

Крім того, з 25 лютого заплановано повернення сучасних регіональних експресів на маршрути Харків - Конотоп та Коломия - Львів.

А повернення традиційного для Тернопільщини модернового дизель-поїзда відбудеться на початку березня.

Нагадаємо, з 10 лютого Укрзалізниця запускає модернізований електропоїзд між Полтавою та Кременчуком.