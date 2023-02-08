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Киянам приходитимуть СМС про відключення світла

Повідомлення буде за 15 хвилин до того, як світло має бути відключене.

Киянам приходитимуть СМС про відключення світла
Фото: delfi.lt

Жителі Києва зможуть дізнаватись про відключення електроенергії у своїй черзі за допомогою СМС-сповіщень.

Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, компанія уклала договір з компанією мобільного оператора "lifecell", і відтепер їх користувачі мають доступ до послуги.

"Ви отримаєте повідомлення десь за 15 хвилин до того, як світло має бути відключене за графіком. Також сповіщення надійде, якщо будуть задіяні екстрені відключення", - написав Коваленко.

Коваленко зауважив, що нововведення допоможе дізнаватись про відключення світла навіть у випадку відсутності інтернету.

"Поки що послуга працює лише для Києва. Але не виключаю, що до нас долучаться партнери та інші міста, де працює YASNO", - розповів він.

Нагадаємо, що 8 лютого Укренерго повідомило, що споживання електроенергії зросло через зниження температури, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.

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