Очільники МЗС України та Нідерландів обговорили надання Україні винищувачів F-16

Кулеба також висловив вдячність за рішення нідерландської сторони щодо танків.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі нідерландським колегою Вопке Гукстрою.

Про це Кулеба написав у своєму твітері.

За словами міністра, він висловив вдячність за рішення нідерландської сторони щодо танків. Також мова йшла про винищувачі для України.

"Ми продовжуємо наш діалог з Нідерландами та іншими щодо бойової авіації", - додав Кулеба.

I spoke to @WBHoekstra to coordinate our international steps as Russia's full-scale invasion nears its one-year mark. I thanked for the latest decision on tanks. I also raised the issue of F-16s. We continue our dialogue with the Netherlands and others regarding combat aircraft. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 8, 2023

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ріші Сунак доручив міністрові оборони Бену Воллесу розслідувати, які літаки Великобританія потенційно може надати Україні.

Тим часом наша держава отримала новий пакет допомоги від Німеччини. Серед отриманої допомоги - Gepard-и, боєприпаси та авто для прикордонників.