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Очільники МЗС України та Нідерландів обговорили надання Україні винищувачів F-16

Кулеба також висловив вдячність за рішення нідерландської сторони щодо танків.

Очільники МЗС України та Нідерландів обговорили надання Україні винищувачів F-16
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі нідерландським колегою Вопке Гукстрою. 

Про це Кулеба написав у своєму твітері.

За словами міністра, він висловив вдячність за рішення нідерландської сторони щодо танків. Також мова йшла про винищувачі для України.

"Ми продовжуємо наш діалог з Нідерландами та іншими щодо бойової авіації", - додав Кулеба.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ріші Сунак доручив міністрові оборони Бену Воллесу розслідувати, які літаки Великобританія потенційно може надати Україні.

Тим часом наша держава отримала новий пакет допомоги від Німеччини. Серед отриманої допомоги - Gepard-и, боєприпаси та авто для прикордонників.

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