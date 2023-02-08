У "Дії" з'явилось п'ять нових послуг з усиновлення та опіки

На порталі "Дія", окрім раніше доступних консультацій з усиновлення дитини та реєстрації усиновлювача онлайн, з'явились нові сервіси.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що послуги мають спростити і пришвидшити процес усиновлення.

Зокрема, з'явились такі послуги:

Усиновлення: продовження кандидатства

Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом

Стати другим з батьків-вихователей чи прийомних батьків

Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом

Усиновлення: зняття з обліку.

"Заповнення усіх необхідних даних триває близько 30 хвилин, після чого служба у справах дітей опрацює заяку і проведе поточну перевірку. Тож більше не потрібно витрачати тижні на збір довідок - усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично", - пояснили в міністерстві.

Нагадаємо, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України нагадали, як оформити опікунство над дитиною під час війни.