Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Їх шукають: Хто в лідерах найпопулярніших держзрадників?
Їх шукають: Хто в лідерах найпопулярніших держзрадників?
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
​На Буковині затримали два мікроавтобуси з ухилянтами
​На Буковині затримали два мікроавтобуси з ухилянтами
ГоловнаСуспільствоЖиття

У "Дії" з'явилось п'ять нових послуг з усиновлення та опіки

Заповнення усіх необхідних даних триває близько 30 хвилин.

У "Дії" з'явилось п'ять нових послуг з усиновлення та опіки
Фото: Дія

На порталі "Дія", окрім раніше доступних консультацій з усиновлення дитини та реєстрації усиновлювача онлайн, з'явились нові сервіси.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що послуги мають спростити і пришвидшити процес усиновлення.

Зокрема, з'явились такі послуги:

  • Усиновлення: продовження кандидатства
  • Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом
  • Стати другим з батьків-вихователей чи прийомних батьків
  • Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом
  • Усиновлення: зняття з обліку.

"Заповнення усіх необхідних даних триває близько 30 хвилин, після чого служба у справах дітей опрацює заяку і проведе поточну перевірку. Тож більше не потрібно витрачати тижні на збір довідок - усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично", - пояснили в міністерстві.

Нагадаємо, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України нагадали, як оформити опікунство над дитиною під час війни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також