​Російські окупанти обстріляли з авіації громаду на Чернігівщині, є потерпілі

Російські окупанти обстріляли з авіації Семенівську громаду на Чернігівщині.

Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його словами, загарбники використали дві ракети типу "повітря-земля".

Як додали в оперативному командуванні "Північ", обстріли зафіксували близько 15.45.

"...Спостерігали 2 реактивних літаки, які здійснили пуск 2 ракет по території України, в район н. п. Семенівка. Інформація про втрати серед місцевого населення та руйнування уточнюється", - повідомили військові.

Станом на 16.30 було відомо про пораненого цивільного. Ще троє перебувають під завалами будівлі.

Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов не виключає, що нова атака Росії може стосуватися Запорізької та Харківської областей.