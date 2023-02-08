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АЕС в Україні можуть витримати землетруси до 7 балів

За шестибального землетрусу енергоблоки терміново зупиняються.

АЕС в Україні можуть витримати землетруси до 7 балів
Фото: Енергоатом у Telegram

Українські атомні електростанції здатні витримати землетруси потужністю до семи балів за шкалою Ріхтера. 

Про це сказано у повідомленні національної компанії "Енергоатом" у середу, 8 лютого.

Компанія зазначає, що обладнання фіксації поштовхів земної кори, яким оснащені всі АЕС України, зафіксували незначні поштовхи. Зокрема, їх виявили системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської АЕС.

"Всі українські АЕС проєктувалися з урахуванням сейсмічної активності регіону. При виборі майданчиків для будівництва обиралися ті ділянки, де найбільш безпечно. Вітчизняні атомні станції здатні витримати землетруси потужністю до семи балів", – заявив президент Енергоатома Петро Котін.

За шестибального землетрусу енергоблоки терміново зупиняються та переводяться у безпечний стан, інформує Енергоатом.

Нагадаємо, 6 лютого стався потужний землетрус у Туреччині та Сирії. 

За даними станом на день 8 лютого, кількість жертв катастрофічного землетрусу перевищила 11000 людей.

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