АЕС в Україні можуть витримати землетруси до 7 балів

Українські атомні електростанції здатні витримати землетруси потужністю до семи балів за шкалою Ріхтера.

Про це сказано у повідомленні національної компанії "Енергоатом" у середу, 8 лютого.

Компанія зазначає, що обладнання фіксації поштовхів земної кори, яким оснащені всі АЕС України, зафіксували незначні поштовхи. Зокрема, їх виявили системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської АЕС.

"Всі українські АЕС проєктувалися з урахуванням сейсмічної активності регіону. При виборі майданчиків для будівництва обиралися ті ділянки, де найбільш безпечно. Вітчизняні атомні станції здатні витримати землетруси потужністю до семи балів", – заявив президент Енергоатома Петро Котін.

За шестибального землетрусу енергоблоки терміново зупиняються та переводяться у безпечний стан, інформує Енергоатом.

Нагадаємо, 6 лютого стався потужний землетрус у Туреччині та Сирії.

За даними станом на день 8 лютого, кількість жертв катастрофічного землетрусу перевищила 11000 людей.