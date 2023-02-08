Головне за ніч. Середа, 8 лютого

Відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, наслідки потужних землетрусів у Туреччині та Сирії, звернення Байдена.

За даними станом на ранок 8 лютого, кількість жертв катастрофічного землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 8400.

Підтверджено, що в Туреччині загинуло 5894 людини, а в Сирії – 2470. Відомо про понад 34 тисячі постраждалих.

Є побоювання, що кількість жертв зросте, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, могло загинути до 20 000 осіб.

Сотні тисяч людей потребують укриттів для тимчасового проживання.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Червонопопівка, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Спірне, Виїмка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка та Богоявленка Донецької області.

Противник завдав 8 ракетних ударів, 5 з яких – по цивільній інфраструктурі міста Харків, та 21 авіаційний удар. Окрім того, ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Миколаївщини та Херсонщини. Пошкоджено житлові будинки.

Противник і надалі намагається взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Зазнає значних втрат, особливо у живій силі.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 7 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу російська армія втратила у війні з Україною близько 910 осіб, вісім танків, літак і гелікоптер. З початку широкомасштабного вторгнення ЗСУ знищили близько 134 100 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

В Україну повернули 128 дітей, яких окупанти примусово вивезли до Росії.

“Ви запитаєте, чому така маленька цифра у порівнянні з кількістю тих, хто перебуває у депортації? Але для нас це не цифра – це 128 дитячих життів. За поверненням їх на Батьківщину – робота великої кількості людей, які місяцями працюють, щоб повернути хоча б одну дитинку”, – зазначила начальник Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора України Юлія УсенкоУсенко.

Вона наголосила, що задля повернення маленьких українців додому потрібні об’єднані зусилля міжнародної спільноти та реальні кроки.

Президент США Джо Байден наголосив на підтримці американцями України під час свого звернення “Про становище країни”.

“Разом ми зробили те, що Америка завжди робить якнайкраще. Ми очолили. Ми об’єднали НАТО. Ми побудували глобальну коаліцію. Ми протистояли агресії Путіна. Ми стояли з українським народом”, – цитує CNN.

Байден наголосив, що серед гостей Білого дому є посол України в США Оксана Маркарова. Він попросив Маркарову підвестися, а присутніх – привітати її оплесками.

“Вона представляє не просто свою націю, а мужність її народу. Америка єдина у підтримці вашої країни. Ми будемо стояти з вами стільки, скільки буде потрібно”, – додав президент США.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!