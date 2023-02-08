Українські військові ліквідували ще 910 окупантів, 8 танків, літак і гелікоптер

За минулу добу, 7 лютого, російська армія втратила у війні з Україною близько 910 осіб, вісім танків, літак і гелікоптер. З початку широкомасштабного вторгнення ЗСУ знищили близько 134 100 окупантів.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 134 100 (+910) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 253 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 458 (+15) од,
- артилерійських систем – 2 236 (+4) од,
- РСЗВ – 461 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 228 (+1) од,
- літаків – 295 (+1) од,
- гелікоптерів – 285 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 961 (+3),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 796 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 112 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 211 (+3).
Нагадаємо, вчора підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Червонопопівка, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Спірне, Виїмка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка та Богоявленка Донецької області.