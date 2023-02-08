Українські військові ліквідували ще 910 окупантів, 8 танків, літак і гелікоптер

Росіяни наступають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу, 7 лютого, російська армія втратила у війні з Україною близько 910 осіб, вісім танків, літак і гелікоптер. З початку широкомасштабного вторгнення ЗСУ знищили близько 134 100 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 134 100 (+910) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 253 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 458 (+15) од,

артилерійських систем – 2 236 (+4) од,

РСЗВ – 461 (+0) од,

засоби ППО ‒ 228 (+1) од,

літаків – 295 (+1) од,

гелікоптерів – 285 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 961 (+3),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 796 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 112 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 211 (+3).

Нагадаємо, вчора підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Червонопопівка, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Спірне, Виїмка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка та Богоявленка Донецької області.