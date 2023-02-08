Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
​На Буковині затримали два мікроавтобуси з ухилянтами
​На Буковині затримали два мікроавтобуси з ухилянтами
Ивано-Франковский облсовета собирает внеочередную сессию для ответа Медведеву
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Кількість загиблих унаслідок землетрусів в Туреччині та Сирії перевищила 4300 осіб (оновлено)
Кількість загиблих унаслідок землетрусів в Туреччині та Сирії перевищила 4300 осіб (оновлено)
Небезпечний аеростат: як повітряний зонд погіршив відносини США та Китаю
Небезпечний аеростат: як повітряний зонд погіршив відносини США та Китаю
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські військові ліквідували ще 910 окупантів, 8 танків, літак і гелікоптер

Росіяни наступають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Українські військові ліквідували ще 910 окупантів, 8 танків, літак і гелікоптер
Фото: скрін відео

За минулу добу, 7 лютого, російська армія втратила у війні з Україною близько 910 осіб, вісім танків, літак і гелікоптер. З початку широкомасштабного вторгнення ЗСУ знищили близько 134 100 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 134 100 (+910) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 253 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 458 (+15) од,
  • артилерійських систем – 2 236 (+4) од,
  • РСЗВ – 461 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 228 (+1) од,
  • літаків – 295 (+1) од,
  • гелікоптерів – 285 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 961 (+3),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 796 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 112 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 211 (+3).

 

Нагадаємо, вчора підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Червонопопівка, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Спірне, Виїмка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка та Богоявленка Донецької області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також