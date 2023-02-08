Німеччина дозволила реекспорт до України 178 танків Leopard 1, але поки невідомо, скільки з них придатні

Німеччина, Данія і Нідерланди підтвердили намір передати Україні 178 танків попереднього покоління Leopard 1. Перша поставка очікується протягом кількох місяців, пише Blomberg із посиланням на спільну заяву міністерств оборони цих країн.

Пакет допомоги включає тренування, боєприпаси та запчастини.

"Протягом найближчих місяців Україна отримає щонайменше 100 бойових танків Leopard 1 A5", – йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони Німеччини додало, що кінцеве число наданих танків може сягнути 178. Водночас Роберт Габек, віцеканцлер Німеччини, заявив, що незрозуміло, скільки з 178 танків, дозволених до реекспорту його країною, зрештою буде надіслано, пише Reuters.

"Кількість є, але їх потрібно відновити для бою, переоснастити, тому ми не знаємо точно, скільки. Але це велика кількість, щоб відбити весняний наступ Росії", – сказав він журналістам після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном.

Учора видання Business Insider із посиланням на співрозмовників писало, що німецький уряд дозволив експортувати Україні 187 Leopard 1, але остаточні числа мали оголосити згодом.

Leopard 1 випускався і був основним бойофим танком ФРН протягом 1960-1970 років, зараз знятий з виробництва. Сучасніша заміна – Leopard 2, які мають більшу швидкість і потужніше озброєння.

Німеччина разом із союзниками прагне надати українцям близько 90 сучасних Leopard 2. Згідно з обіцянкою міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, до кінця березня Україна отримає партію танків Leopard 2A6.