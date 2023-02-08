​На Буковині затримали два мікроавтобуси з ухилянтами
​На Буковині затримали два мікроавтобуси з ухилянтами
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Небезпечний аеростат: як повітряний зонд погіршив відносини США та Китаю
Небезпечний аеростат: як повітряний зонд погіршив відносини США та Китаю
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Ивано-Франковский облсовета собирает внеочередную сессию для ответа Медведеву
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Кількість загиблих унаслідок землетрусів в Туреччині та Сирії перевищила 4300 осіб (оновлено)
Кількість загиблих унаслідок землетрусів в Туреччині та Сирії перевищила 4300 осіб (оновлено)
ГоловнаСвіт

Маркарова стане гостем Байдена під час сьогоднішнього звернення "Про становище країни"

Постійна підтримка Сполученими Штатами України, ймовірно, стане родзинкою виступу президента.

Маркарова стане гостем Байдена під час сьогоднішнього звернення "Про становище країни"
Фото: facebook/Оксана Маркарова

До списку гостей Білого дому під час сьогоднішнього звернення президента Джо Байдена “Про становище країни” увійшла посол України в США Оксана Маркарова.

Про це пише Politico.

Загалом у списку є 26 осіб, які приєднаються до першої леді Джилл Байден в оглядовій зоні Білого дому. Окрім Маркарової, у ньому є батьки Тайра Ніколса та Пол Пелосі.

У промові Байден говоритиме про ключові напрямки роботи своєї адміністрації. Також очікується, що він запустить програму передвиборчої кампанії 2024 року.

“Постійна підтримка Сполученими Штатами України, ймовірно, стане родзинкою виступу Байдена, особливо з огляду на те, що Маркарова приєдналася до першої леді як гість другий рік поспіль. Послу України аплодували стоячи на торішньому заході “State of the Union”, лише за кілька днів після того, як Росія розпочала війну з Україною”, – зазначає видання.

Байден також має говорити про політично мотивоване насильство та екстремізм через присутність чоловіка колишньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, на якого торік напали і жорстоко побили. Йтиметься і про справедливість у поліції з огляду на присутність батьків Тайра Ніколса – темношкірого чоловіка, який помер у Мемфісі минулого місяця після побиття поліцейськими.

Звернення “Про становище країни” (State of the Union Address) – щорічне послання, яке Президент США презентує на засіданні обох палат Конгресу США на початку кожного календарного року перебування на посаді. Послання зазвичай включає у себе повідомлення щодо стану економіки країни та бюджету, також президенти пропонують свої законодавчі ініціативи та оголошують національні пріоритети.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також