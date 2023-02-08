Маркарова стане гостем Байдена під час сьогоднішнього звернення "Про становище країни"

До списку гостей Білого дому під час сьогоднішнього звернення президента Джо Байдена “Про становище країни” увійшла посол України в США Оксана Маркарова.

Про це пише Politico.

Загалом у списку є 26 осіб, які приєднаються до першої леді Джилл Байден в оглядовій зоні Білого дому. Окрім Маркарової, у ньому є батьки Тайра Ніколса та Пол Пелосі.

У промові Байден говоритиме про ключові напрямки роботи своєї адміністрації. Також очікується, що він запустить програму передвиборчої кампанії 2024 року.

“Постійна підтримка Сполученими Штатами України, ймовірно, стане родзинкою виступу Байдена, особливо з огляду на те, що Маркарова приєдналася до першої леді як гість другий рік поспіль. Послу України аплодували стоячи на торішньому заході “State of the Union”, лише за кілька днів після того, як Росія розпочала війну з Україною”, – зазначає видання.

Tonight, I’ll address Congress and the nation at my second State of the Union of my presidency.



Join me.



Watch it right here on my account, at @Whitehouse, or at https://t.co/GPBtrLBCvT at 9 PM ET. pic.twitter.com/znZug7Yx8f — President Biden (@POTUS) February 7, 2023

Байден також має говорити про політично мотивоване насильство та екстремізм через присутність чоловіка колишньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, на якого торік напали і жорстоко побили. Йтиметься і про справедливість у поліції з огляду на присутність батьків Тайра Ніколса – темношкірого чоловіка, який помер у Мемфісі минулого місяця після побиття поліцейськими.

Звернення “Про становище країни” (State of the Union Address) – щорічне послання, яке Президент США презентує на засіданні обох палат Конгресу США на початку кожного календарного року перебування на посаді. Послання зазвичай включає у себе повідомлення щодо стану економіки країни та бюджету, також президенти пропонують свої законодавчі ініціативи та оголошують національні пріоритети.