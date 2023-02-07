У США пройшла виставка українського мистецтва з ексклюзивними роботами Марії Приймаченко

З нагоди 60-річчя програми уряду Сполучених Штатів Америки «Art in Embassies» у Кеннеді-центрі (Вашингтон) пройшла мистецька виставка. У проєкті були представлені експонати українських митців. Виставка стала складовою урочистої мистецької презентації «Art and Ideals». Українську частину програми у партнерстві організували Аспен Інститут (США) та Аспен Інститут Київ.

Серед представлених творів мистецтва — дві роботи Марії Приймаченко – «Звір війни» та «Пташка надії». Також на виставці експонувалися 25 робіт сучасних українських митців, створені вже під час повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України.

Це адаптована версія виставки, яка минулоріч проходила у кампусі Аспен Інституту Aspen Meadows в місті Аспен, штат Колорадо (США) — «Звір війни. Пташка надії».

— Мистецтво здатне передати емоції, які не опишеш словами. Особливо, під час варварського вторгнення Росії в Україну. Задача цієї виставки — ще раз пояснити американським лідерам антигуманний характер російської війни та розповісти про неймовірну волю українців до перемоги. Переконана, наша експозиція зробить свій внесок у збільшення підтримки України, — наголосила Наталія Яресько, голова Наглядової Ради Аспен Інституту Київ.

Кураторкою української частини виставки була мисткиня Аліса Ложкіна. Раніше вона працювала заступницею директора та кураторкою музейно-виставкового комплексу «Мистецький Арсенал», також була головною редакторкою Art Ukraine.

— Це був день безпрецедентної солідарності, і я дуже за нього вдячна усім колегам з Аспен Інституту — віце президенту Елліоту Герсону, його команді – Джонатану Прайсу, Даніеллі Бауссан, Софії Воллес, а також Аспен Інституту Київ, без чиєї ініціативи та активної праці цей проєкт би не зміг відбутися – голові Наглядової ради Наталії Яресько, виконавчій директорці Юлії Тичківській, керівниці програм Аліні Шклярук та іншим, — зазначила Аліса Ложкіна.

Виставка пройшла у Кеннеді-центрі (Вашингтон) з 31 січня по 5 лютого. Також у цей час у Кеннеді-Центрі був представлений уривок з балету «Лебединого озера» української балерини Світлани Оніпко.

Довідково: Аспен Інститут Київ — українська позапартійна громадська спілка, що підтримує становлення ціннісно-орієнтованого лідерства. Як платформа лідерського діалогу Аспен Інститут Київ також сприяє розвитку культури діалогу та створює можливості для обміну ідеями.