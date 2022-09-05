Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»

У кампусі Аспен Інституту Aspen Meadows в місті Аспен, штат Колорадо (США) проходить виставка «Звір війни, Пташка надії» (Beast of War, Bird of Hope). У Сполучених Штатах вперше експонують дві роботи Марії Примаченко – “Звір війни” та “Пташка”. Також на виставці представлені твори 11 сучасних українських митців, створені вже під час повномасштабного військового вторгнення Росії . Експозицію організували Аспен Інститут (США) та Аспен Інститут Київ.

Виставку «Звір війни, Пташка надії» (Beast of War, Bird of Hope) у Сполучених Штатах організували Аспен Інститут (США) та Аспен Інститут Київ. Більше 40 робіт, експонованих у кампусі Aspen Meadows, – це погляд українських митців на війну. Виконавчий віце-президент Аспен Інституту Елліот Герсон зазначає, що мистецтво було основоположним при заснуванні Аспен Інституту 70 років тому. Розповідає і про його значення зараз:

«Оскільки Україна стикається з екзистенційною загрозою російської агресії, мало що передає те, що поставлено на карту – для них, для нас і для світу – з більшою силою та пристрастю, ніж роботи українських митців».

На виставці представлені роботи 11 митців створені під час війни. Учасники виставки: Олександр Чекменьов, Kinder Album, Марія Куликовська, Пьотр Армановськи, Ігор Гусєв, Олексій Сай, Єфим Лукацький, Дар’я Кольцова, Данило Мовчан, Анатолій Ганкевич, Олена Науменко.

«У всі історичні епохи мистецтво мало свою мову, яка показувала контекст людського існування. Сфера мистецької практики є каталізатором рефлексивних процесів, які показують біль і страждання, але водночас дозволяють українцям не втрачати надії, проявляти мужність і будувати майбутнє», – розповідає про експоновані роботи виконавча директорка Аспен Інституту Київ Юлія Тичківська.

Також на виставці представлені роботи Марії Примаченко – «Пташка» та «Звір війни». Це картини з приватної колекції Лідії Лихач. Раніше ці твори не експонувалися в Сполучених Штатах. «Звір війни» взагалі не залишав територію України за 50 років свого існування. «Пташка» була представлена лише у Торонто (Канада) у 2007-2008 роках. Назви робіт Примаченко стали основою для назви виставки.

Марія Примаченко «Звір війни»

Частина представлених робіт – фотографії. Наприклад, роботи Олександра Чекменьова показують мешканців Києва, які підтримували життя міста та захищали його у перші місяці війни. Героїня однієї з робіт Чекменьова – Катерина Грищенко. До кінця лютого вона працювала су-шефом та офіціантом у ресторані, а за 12 годин після початку повномасштабного військового вторгнення Росії приєдналася до лав територіальної оборони.

Також представлені твори образотворчого мистецтва. Серед авторок таких творів – Олена Науменко. Художниця створила картину «Невизначеність» після евакуації до Польщі. Розмірковуючи над своїм твором, Олена зазначає: «Нестерпний душевний біль щодня. Страшний сон, від якого неможливо прокинутися. Гнів, що розриває серце. Переосмислення життя. Переосмислення смерті. Переосмислення сили людських можливостей. Переосмислення сенсу долі. Надія. Прагнення до свободи понад усе. Всеосяжна любов – це сила, яка долає всі перешкоди. Це для мене зараз війна».

Кураторка виставки – мистецтвознавиця Аліса Ложкіна. Раніше вона працювала заступницею директора та кураторкою музейно-виставкового комплексу «Мистецький Арсенал», була головною редакторкою Art Ukraine.

«Мрію, щоб невдовзі птах надії приніс добру звістку Україні, закатованій звіром війни», – резюмує Аліса Ложкіна.

Виставка «Звір війни, Пташка надії» триватиме до жовтня. Роботи можна побачити з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 у кампусі Aspen Meadows в Аспені, штат Колорадо (США).