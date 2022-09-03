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За три доби завдяки Bayraktar ЗСУ знищили ворожої техніки на $26,5 млн, – Залужний

Пошкоджено техніки ще на $1,85 млн.

За три доби завдяки Bayraktar ЗСУ знищили ворожої техніки на $26,5 млн, – Залужний
Фото: скрін

З 31 серпня по 2 вересня сили оборони України знищили ворожої техніки на $26,5 млн завдяки парі БпЛА Bayraktar ТВ-2.

Про це в телеграм повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

"Це 8 од. танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), по одній одиниці САУ АКАЦІЯ ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн)", – заявив він.

Крім того, було пошкоджено п'ять танків Т-72 і одну БМП на $1,85 млн. 

Загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки – $28,35 млн.

Залужний наголосив, що ефективні турецькі "Байрактари" у вмілих руках наших воїнів є потужною зброєю. Один із апаратів – допомога від дружньої Литви. 

"Байрактар" Т2 – ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат. Літак і озброєння керується екіпажем з наземної станції.

Від початку повномасштабного вторгнення компанія-виробник безпілотників Baykar декілька разів безкоштовно надавала українцям свої апарати, кошти на яких збирали волонтери. Один із таких подарунків був зробленій Литві, яка оголошувала збір коштів для закупівлі на допомогу Україні. 

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