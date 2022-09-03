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До 15 років позбавлення волі засудили бойовика з Донецької області, який "охороняв" запорізькі мости

Чоловік був залучений до війни на боці збройних сил Росії у південних регіонах. 

До 15 років позбавлення волі засудили бойовика з Донецької області, який "охороняв" запорізькі мости
Фото: СБУ

Бойовику проросійських сил з Донецької області призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за "охорону" запорізьких мостів для російської армії.

Чоловік у складі окупаційних угруповань Росії воював проти України на південному фронті, повідомили в пресслужбі СБУ в Телеграм

"Наприкінці червня цього року зловмисник був затриманий співробітниками Служби безпеки спільно з підрозділами ЗСУ під час бойового зіткнення у Запорізькій області", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, засудженим є мешканець Донецької області, який у 2015 році приєднався до бойовиків так званої народної міліції терористичної організації "ДНР". Він був гранатометником і брав активну участь у бойових діях проти підрозділів АТО на сході України.

З початком повномасштабної агресії Росії він воював проти України у складі 129 стрілецького полку 70-ї армії російських сил. У складі ворожих військ зловмисник чергував на блокпостах загарбників у тимчасово окупованих селищах Заозерне та Новогригорівка Херсонської області. Потім його призначили "охороняти" захоплені мости Запорізької області, які ворог використовував для переправлення зброї та боєприпасів на передню лінію. На підставі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки в ході розслідування, суд визнав зловмисника винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань. СБУ попереджає про невідворотність покарання за злочини проти державної безпеки України.

У липні восьмеро бойовиків терористичної організації "ДНР" визнані винними за двома статтями Кримінального кодексу України.

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