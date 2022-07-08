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Вісьмох бойовиків "ДНР" засудили до 15 років за ґратами, – СБУ

Вони воювали у лавах армії РФ.

Вісьмох бойовиків "ДНР" засудили до 15 років за ґратами, – СБУ
Фото: пресцентр СБУ

Відповідно до судових рішень восьмеро бойовиків терористичної організації "ДНР" визнані винними за двома статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє спецслужба на своєму офіційному Telegram-каналі.

За матеріалами СБУ, їх засуджено до позбавлення волі на термін 15 років з конфіскацією всього належного їм майна.

"Мешканця Донецька, що добровільно "мобілізувався" у перший день війни, бійці ЗСУ захопили у полон у березні під час звільнення села Вільхівка Харківської області. Решта сім – здалися на Сумщині", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що донеччанин після мобілізації був розподілений на посаду стрільця 115 полку та пройшов тижневу бойову підготовку в російському Бєлгороді. Інші бойовики обіймали посади командира відділення, кулеметника, гранатометника, помічника гранатометника та стрільців у складі незаконного збройного формування та збройних сил РФ.

Раніше СБУ викрила на державній зраді помічника народного депутата України та знешкодила "розконсервовану" агентурну групу ГРУ.

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