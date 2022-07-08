Росія вночі обстріляла з кулеметів Чернігівщину і била з РСЗВ по Харкову, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Хмельниччині, Одещині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

На Чернігівщині вночі росіяни влаштували кулеметний обстріл територій поблизу с.Сеньківка (Чернігівський район). Без жертв. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. На Сумщині вчора ввечері – артобстріл Білопільської громади, а близько 23.00 – стрільба на кордоні Шалигинської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Про це йдеться у повідомленні від ОВА станом на ранок.

У Дніпропетровській області ворог знову обстріляв дві громади Криворізького району – Апостолівську та Зеленодольську. У Зеленодольську поцілили по парковій зоні та дачному масиву. Попередньо, без постраждалих.

У Харкові був вечірній обстріл Немишлянського району із РСЗВ, пошкоджені житлові будинки, є загиблі і поранені. По області вночі ворог вдарив по Циркунах, одна людина постраждала, одна – загинула. Поранених протягом доби по області 9 осіб: 5 – Харків, 2 – Чугуївський район, Циркуни – 2 особи. Загинуло 4 особи, з низ троє – в Харкові, одна – в Циркунах.

На Луганщині за ніч було 9 артобстрілів позицій наших військових. З усіх видів важкого озброєння ворог не припиняє вогневі атаки по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію.

На Донеччині були нічні обстріли Слов'янська та Бахмута. Щонайменше одна людина загинула (Слов'янськ), четверо поранені (Бахмут, зокрема одна дитина). За добу – 6 загиблих, 21 поранений цивільний. Це – результат обстрілів рашистів, які вони здійснили з танків, мінометів, артилерії, а також застосували авіаракети "Нурс", ЗРК С-300, РСЗВ "Град", "Торнадо-С" по Авдіївці, Слов’янську, Торецьку, Соледару, Краматорську та інших населених пунктах. Пошкоджено 47 об’єктів, серед яких 16 приватних житлових будинків, 20 багатоквартирних, два об'єкти Авдіївського коксохімічного заводу, об'єкти залізниці, 4 автомобілі, амбулаторія, котельня, стадіон, дитсадок.

Сьогодні зранку в Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється. Баштанський район: також зранку – обстріли смт Березнегувате. За попередньою інформацією, є руйнування об‘єктів інфраструктури, житлових будинків. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Учора ввечері – обстріли в Широківській громаді. Потерпілих немає. У Миколаївському районі вчора внаслідок обстрілів села Українка Галицинівської громади загинуло двоє людей.

На Херсонщині російські військові продовжують обстріл окупованих населених пунктів та намагаються повернути звільнені території. Також активно триває обстріл сусідніх регіонів. Через обстріли багато сіл Калинівської, Великоолександрівської, Нововоронцовської, Високопільської ТГ на межі знищення. Стабільно тяжка ситуація й у Новій Каховці, Скадовську, Бериславі. Потягом доби вибухи будо чутно в Херсоні, передмістя було охоплено пожежами, пожежі виникли й у Бериславському районі: горіли поля, ліси, села.

Нагадаємо, на Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневий вплив з артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Волобуївка, Хрестище, Гусарівка, Чепіль, Мазанівка, Долина, Червоне, Дібрівне, Богородичне та Адамівка.

У районі Богородичного завдали ворогу втрати, під час його чергової спроби наступу та відкинули окупантів назад.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Золотарівки, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки та Роздолівки. Ворог вів наступ у напрямку Верхньокам’янського, має частковий успіх.