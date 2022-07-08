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Оприлюднено наслідки обстрілу Краматорська окупантами

Росіяни випустили по місту ракету з “Іскандера-М”.

Оприлюднено наслідки обстрілу Краматорська окупантами

Унаслідок обстрілу міста Краматорськ Донецької області пошкоджено 15 будинків, є вбиті та поранені. Точна кількість жертв уточнюється.

Про це повідомили в обласній поліції Донеччини.

Окупаційні війська поцілили ракетою в житловий сектор, докази воєнного злочину вилучено. 

За попередніми даними, росіяни випустили по місту ракету 9М723 ракетного комплексу “Іскандер-М”. 

Авіаракетний удар було завдано близько 13:00. 

На місці влучення ракети працює слідчо-оперативна група. Територію обстежують вибухотехніки. 

Правоохоронці обходять оселі, надають допомогу людям.

Злочин кваліфіковано за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, російська армія вдень 7 липня атакувала ракетами центральну частину Краматорська.

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