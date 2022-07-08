Росіяни випустили по місту ракету з “Іскандера-М”.

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Унаслідок обстрілу міста Краматорськ Донецької області пошкоджено 15 будинків, є вбиті та поранені. Точна кількість жертв уточнюється.

Про це повідомили в обласній поліції Донеччини.

Окупаційні війська поцілили ракетою в житловий сектор, докази воєнного злочину вилучено.

За попередніми даними, росіяни випустили по місту ракету 9М723 ракетного комплексу “Іскандер-М”.

Авіаракетний удар було завдано близько 13:00.

На місці влучення ракети працює слідчо-оперативна група. Територію обстежують вибухотехніки.

Правоохоронці обходять оселі, надають допомогу людям.

Злочин кваліфіковано за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).