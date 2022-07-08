З кінця липня він буде ходити до Ужгорода.

З 26 липня Укрзалізниця подовжує маршрут поїзда Запоріжжя - Львів до Ужгорода.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд вирушатиме по парних числах із Запоріжжя о 15:03 і прибуватиме до Ужгорода о 15:27 наступного дня.

У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд вирушатиме по парних числах об 11:35 і прибуватиме до Запоріжжя о 12:21.

Квитки будуть доступні вже від сьогодні, 8 липня.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначає новий поїзд №288/287 сполученням Харків - Одеса. Квитки будуть доступні вже від сьогодні.