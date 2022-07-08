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Укрзалізниця подовжує маршрут поїзда Запоріжжя - Львів

З кінця липня він буде ходити до Ужгорода.

Укрзалізниця подовжує маршрут поїзда Запоріжжя - Львів
Фото: ucraine.info

З 26 липня Укрзалізниця подовжує маршрут поїзда Запоріжжя - Львів до Ужгорода.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці. 

Поїзд вирушатиме по парних числах із Запоріжжя о 15:03 і прибуватиме до Ужгорода о 15:27 наступного дня. 

У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд вирушатиме по парних числах об 11:35 і прибуватиме до Запоріжжя о 12:21.

Квитки будуть доступні вже від сьогодні, 8 липня. 

Нагадаємо, Укрзалізниця призначає новий поїзд №288/287 сполученням Харків - Одеса. Квитки будуть доступні вже від сьогодні.

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