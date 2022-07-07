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Мер Олешок закликав жителів Херсонщини триматись подалі від місць розташування ворожої техніки та окупантів

Євген Рищук закликав їхати з місць, де незабаром розпочнуться бої.

Мер Олешок закликав жителів Херсонщини триматись подалі від місць розташування ворожої техніки та окупантів
Фото: Євген Рищук

Жителям Олешківської громади та Херсонщини, які проживають біля об’єктів, де розміщені солдати РФ або розташована техніка окупантів, слід виїхати звідти.

Про це повідомив мер Олешок Євген Рищук. 

“Якщо ви проживаєте поблизу розташування об’єктів, де проживають ворожі солдати РФ або розташовані ворожі ППО, склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, наполегливо рекомендую їхати звідти подалі”, - написав Рищук.

 

Він закликав також мешканців Херсонщини не бути живим щитом для ворогів. 

Нагадаємо, задля приховування реальної кількості втрат, окупанти регулярно спалюють тіла своїх вбитих військових, зокрема у Херсоні.

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