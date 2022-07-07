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​Від обстрілів на Дніпропетровщині спалахнули пожежі, - Лукашук

Займання вдалося ліквідувати, обійшлося без потерпілих.

​Від обстрілів на Дніпропетровщині спалахнули пожежі, - Лукашук
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

7 липня від обстрілів російських окупантів на території Дніпропетровщини спалахнули пожежі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Загарбники обстріляли Апостолівську громаду. В результаті у селі Новосеменівка було перебито лінії електропостачання. Також почалася пожежа – загорілася стерня на площі майже п'ять гектарів.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, вогонь приборкували п'ятеро рятувальників. До гасіння залучили один пожежно-рятувальний автомобіль.

Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Рашисти також обстріляли прикордонні території Зеленодольська. Постраждалих та руйнувань, за словами Миколи Лукашука, не зафіксовано.

Коли росіяни завдали ударів по Запорізькій області, там зайнялися поля, і далі вогонь перекинувся на сусідню Дніпропетровщину - землі Великомихайлівської громади Синельниківського району. В результаті пожежею було знищено близько 20 га пшениці. Пожежа самоліквідувалась.

Нагадаємо, у ніч на 7 липня від обстрілів в одному із сіл Зеленодольської громади було пошкоджено лінію електропередач, частина населеного пункту залишилась без світла.

Через ворожі обстріли на Харківщині горіло пшеничне поле, АЗС та інші цивільні об'єкти.

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