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Україна не зможе прийняти цього року паломників для відзначення свята Рош-а-Шана, - Ніколенко

Ситуація зміниться після завершення війни.

Україна не зможе прийняти цього року паломників для відзначення свята Рош-а-Шана, - Ніколенко
Фото: EPA/UPG

Єдина причина, через яку Україна не зможе прийняти цього року паломників для відзначення свята Рош-а-Шана, це війна Росії проти України.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

“В умовах обстрілів російськими військами цивільної інфраструктури в українських містах ми не маємо можливості ґарантувати безпеку іноземних туристів”, - наголосив Ніколенко.

Речник МЗС зазначив, що наші партнери, зокрема Ізраїль, наближатимуть перемогу над Росією своєю рішучою підтримкою України. 

Нагадаємо, офіційний Київ розглядає можливість призупинення безвізового режиму з Ізраїлем у відповідь на політику щодо українських біженців

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