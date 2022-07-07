Україна не зможе прийняти цього року паломників для відзначення свята Рош-а-Шана, - Ніколенко

Єдина причина, через яку Україна не зможе прийняти цього року паломників для відзначення свята Рош-а-Шана, це війна Росії проти України.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

“В умовах обстрілів російськими військами цивільної інфраструктури в українських містах ми не маємо можливості ґарантувати безпеку іноземних туристів”, - наголосив Ніколенко.

Речник МЗС зазначив, що наші партнери, зокрема Ізраїль, наближатимуть перемогу над Росією своєю рішучою підтримкою України.

Нагадаємо, офіційний Київ розглядає можливість призупинення безвізового режиму з Ізраїлем у відповідь на політику щодо українських біженців.